فتح شارع مغلق منذ 8 شهور بقرية 30 يونيو بشمال سيناء .. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت قرية 30 يونيو إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، فتح شارع مغلق وإعادة حركة السير على مساره، حيث أعلنت الوحدة المحلية للقرية، عودة الحياة مرة أخرى لشارع الشهيد أشرف عامر، بعد فترة إغلاق قاربت على 8 أشهر.

وقال سمير ناصر رئيس الوحدة المحلية للقرية، نتقدم بالشكر والتقدير لكل جهات الاختصاص، ولكل من ساهم فى هذا الإجراء الذى ترك أثرا طيبا بين الأهالى، مشير إلى أانه تم إصلاح وتغيير 2 عمود إنارة على الطريق السريع بعد سقوطهم بسبب الرياح التى تخللت الموجة الشتوية.

وسبق ونفذ عددا من شباب قرية 30 يونيو يوما تطوعيا لنظافة القرية، وقال أحمد مقبل منسق اليوم التطوعى، إن الشباب بالتعاون مع عدد مع السائقين قاموا بجمع القمامة المتراكمة فى شوارع القرية ونظافتها.

وأضاف مقبل، أن تطوع الشباب، تم فى إطار انتظام العمل بمنظومة النظافة بالقرية، تحت رعاية الوحدة المحلية، لافتا إلى أنه سبق وقام الشباب بحملات نظافة، وتطهير خزانات المياه وتجهيز مقرات حكومية لتعود لخدمة المواطنين، وتجميل أسوار القرية .

وتابع مقبل، أن مجموعة المتطوعين الشباب يلبون النداء لخدمة قريتهم، ويتم هذا بتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية وكافة منافذ الخدمات الحكومية، ومنها مركز الشباب والرياضة والصحة والتعليم والبريد والتضامن، بهدف خدمة أبناء القرية.



فتح الشارع



مسئولى القرية