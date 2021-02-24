طلاب الأقصر يحصدون المركزين الأول والثامن بالجمهورية بمسابقة الفصحى والخطابة

الأقصر – أحمد مرعى

حصد طلبة المدارس بمحافظة الأقصر، المركزين الأول والثامن على الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو، وذلك للعام الدراسي 2020/2021م.

ومن جانبه تقدم الدكتور محمد السيد وكيل التعليم بمحافظة الأقصر، بالتهنئة للطالب أحمد سيد حلمى بمدرسة أصفون الثانوية المشتركة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والطالبة شهد عبد الفتاح أحمد من مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، لحصولها على المركز الثامن على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو.

وشهد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام محافظة الأقصر، والتى تم خلالها تكريم عدداً من الأشخاص من ذوى الإعاقة، وعقد المؤتمر الأول لذوى الهمم وتحدى الإعاقة لدعمهم ودمجهم فى سوق العمل، وتم خلال الاحتفال توزيع 6 مقاعد متحركة منها 2 كرسى كهربائى، وتوزيع ماكينات خياطة لثلاث فتيات لعمل مشغل، وتوزيع قطع غيار سماعات للصم وضعاف السمع، وتكريم فريق نادى الإرادة والتحدى، وتكريم حفظة القرآن الكريم والفنانين والرياضيين.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف ذوى الإعاقة من خلال دعم المبادرات الخاصة بهم، كما أنها خصصت لهم عاماً كاملاً، كما أن المحافظة تدعم كل ما من شأنه يساهم رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم.