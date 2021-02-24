ضبط 16 مخبزا لإنتاجهم عيش مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 16 مخبزا بمركزى دمنهور وحوش عيسى وذلك لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون أذن مسبق وكذلك لتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان، مشددا على وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.