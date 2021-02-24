ضبط مصنعين لصناعة الجبن بدون ترخيص في حملة تموينية شرق قناة السويس

الإسماعيلية – السيد فلاح

تمكنت حملة تموينية بقري مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط مصنعين لصناعة الجبن تعمل بدون ترخيص وتقلد علامات تجارية بغرض الغش، في حملة تموينية بقري شرق قناة السويس.

تم تحرير محضر بالمضبوطات وهي عبارة عن 45 قرص جبن رومي، تحت التصنيع، 900 كيلو شرش، 700 كيلو ملح طعام.

كما تم تحرير 2 محضر بيئة، وكذلك 2 محضر عدم الاعلان عن الاسعار بالمحلات ومحضر عدم وجود شهادة صحية.

كما تم ضبط عيادة بيطرية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بمضبوطات بلغت 525 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأوزان.