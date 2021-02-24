ضبط مخزن كتب مقرصنة خاص بإحدى شركات الاستيراد والتصدير

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن كتب خاص بإحدى شركات الإستيراد والتصدير بدون ترخيص كائن بمحافظة القاهرة له معلومات جنائية وبحوزته عدد 68 طردا معد للشحن للدول العربية والأجنبية تحوى عدد 9600 كتاب مختلف بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وبمواجهته إعترف بحيازته للكتب المضبوطة بدون تفويضات أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية تم إتخاذ الإجراءات القانونية .