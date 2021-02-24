اليوم السابع
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ضبط مخزن كتب مقرصنة خاص بإحدى شركات الاستيراد والتصدير

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:03 م
ضبط مخزن كتب مقرصنة خاص بإحدى شركات الاستيراد والتصدير حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن كتب خاص بإحدى شركات الإستيراد والتصدير بدون ترخيص كائن بمحافظة القاهرة  له معلومات جنائية وبحوزته  عدد 68 طردا معد للشحن للدول العربية والأجنبية تحوى عدد 9600 كتاب مختلف بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية  وبمواجهته إعترف بحيازته للكتب المضبوطة بدون تفويضات أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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