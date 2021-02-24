ضبط كميات من الأدوية غير المسجلة والمخالفة للمواصفات القياسية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء.

وتم عمل حملة مشتركة من التفتيش الصيدلى بالإدارة مع مباحث التموين، وتم مداهمة مكان غير مرخص بمدينة المنصورة، وأسفر تفتيش المكان عن العثور على:

7 أصناف من الأدوية التى تتنوع ما بين "فيال مضاد حيوى، وبلازما بشرية، وعبوات أقراص"، وبلغ عدد الوحدات حوالى 1100 وحدة، وتنوعت مخالفات الأدوية ما بين كونها مسجلة بوزارة الصحة المصرية ولكنها فى مكان غير مرخص، وما بين مخالفة للمواصفات القياسية.

كما تم المرور على إحدى الصيدليات وتبين وجود مخالفة بيع أدوية بالجملة، مخالفاً للمادة 32 من قانون مزاولة المهنة، وعدم وجود المدير المسئول.

وقد تم التحفظ على الاصناف وتسليمها إلى الحملة المرافقة، وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات

كما شدد مكى على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول بيع الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدى لكافة أنواع الغش والتهرب والاتجار غير القانونية.