ضبط أصحاب مخابز استولوا على مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1274 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 5 أطنان "مقطعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط 19 طن "مكرونة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، قدرت بـ(686٫360 جنيه) طبقاً لتقرير الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين .

وتمكنت الجهود من ضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائها على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، قدرت بـ(438٫788 جنيه) طبقاً لتقرير الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين ، وضبط (2٫2 طن سكر تموينى – 660 عبوة زيت تموينى مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة)، بحوزة (مالكة محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (10 طن "أعلاف حيوانية" غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وفى إطار ما وجه به وزير الداخلية بالقيام بحملات تستهدف ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء والعرض بالنتائج والجهود بمعرفة شرطة التموين ، إضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وأسفرت عن ضبط عدد (171) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (75164 عبوة سجائر – 2 طن معسل) أبرزها ضبط (مندوب شركة للدخان – بمحافظة القاهرة) لتصرفة فى (14530 عبوة سجائر) قام المذكور ببيعها بأزيد من السعر المتداول.

وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر – بمحافظة الإسكندرية)، وبحوزته (6600 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً وبدون مستندات مجهولة المصدر، وضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر – بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (2500عبوة سجائر مختلفة الأنواع) قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.