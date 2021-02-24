اليوم السابع
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شحن 3200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:49 م
شحن 3200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQUA MARINE
بورسعيد فرج

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQUA MARINE البالغ طولها 87 متراً بغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن ميناءى بورسعيد سجلا دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهدت ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر استقبال سفينة.

كما وصل ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.


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