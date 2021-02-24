اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:26 م
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شاب يتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية فى المنوفية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:09 م
شاب يتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية فى المنوفية مشنقة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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عثر أهالى منطقة الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على جثة عاطل معلق بحبل داخل شقة، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد أشرف، رئيس مباحث مركز شرطة السادات، يفيد عثور أهالى منطقة الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على جثة "محمد .ع 40 عاما عاطل معلق بحبل داخل شقة لمروره بضائقة مالية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات


مدينة السادات

منطقة الزيتون

مدير أمن المنوفية

اخبار المنوفية

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