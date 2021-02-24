شاب يتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى منطقة الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على جثة عاطل معلق بحبل داخل شقة، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد أشرف، رئيس مباحث مركز شرطة السادات، يفيد عثور أهالى منطقة الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على جثة "محمد .ع 40 عاما عاطل معلق بحبل داخل شقة لمروره بضائقة مالية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات