سكرتير مساعد أسيوط يتابع أعمال النظافة والتجميل بحى غرب

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع وميادين المحافظة ومراكزها وقراها لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة اليومية الدورية والقيام بورديات عمل صباحية ومسائية لضمان رفع كافة المخلفات والقمامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق والإشغالات وقطاع النظافة لتحقيق التنسيق اللازمة وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين.

ومن جانبه، ترأس المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع وميادين حى غرب أسيوط فضلًا عن المرور على معدات النظافة والرصف بالحملة الميكانيكية لحى غرب للتأكد من صيانتها بصفة مستمرة وجاهزيتها لمواجهة أية أزمات كما تابع أعمال رفع الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة والتجميل رافقه خلالها أحمد ثابت نائب رئيس حى غرب ومسئولى النظافة والتجميل وتم خلال الحملة تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة من الأماكن المخصصة لها وإزالة الإشغالات والمرافق ورفع فرش خضار وتند قماش ورفع عربات وغيرها وتمهيد وتسوية عدد من الطرق والشوارع وذلك بمشاركة معدات الحى وفرق النظافة والتجميل ومعدات جهاز التجميل.