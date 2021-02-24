سفير مصر بجنوب إفريقيا يلتقى متسابقى بطولتى الطريق والمضمار

كتب : أحمد جمعة

أقام السفير "أحمد الفاضلى"، سفير "جمهورية مصر العربية" فى "جنوب أفريقيا"، صباح الأربعاء، بمقر السفارة المصرية في "بريتوريا"، حفل استقبال لعدد (18) من مُتسابقي "جنوب أفريقيا" للدراجات المؤهلين للمُشاركة في البطولتين الأفريقيتين "للطريق" و"المضمار" المُقامتين في "القاهرة" خلال الفترة 11 - 14 مارس.

وخلال اللقاء، أشار "الفاضلى" إلى؛ أهمية دور الرياضة في تحقيق التقارب بين الشعوب، وقال؛ أن الرياضة تُساهم في غرس وترسيخ قيم التسامح والتعاون والاحترام المُتبادل، كما أنها تُساهم في تنمية المجتمعات والنهوض بطاقات الأفراد وقدراتهم، وهي استثمار في العنصر البشري لإعداد جيل سليم بدنياً ونفسياً يُساهم في بناء الأوطان وتحقيق نهضتها.

وعن بطولتي "الطريق" و"المضمار" في "القاهرة"، قال السفير "الفاضلى"، أن الرياضة تجمع بين الشعوب وتُساهم في دمج الثقافات والتعرف على مختلف الحضارات، والبطولة هي فرصة لشباب "جنوب أفريقيا" للتعرف على "مصر" وحضارتها، ونوه "الفاضلي" عن أهمية الرياضة في "مصر"، وذكر؛ أن القدماء المصريين عرفوا العديد من الرياضات التي تُشكل أساسًا لكثير من الألعاب الرياضية الموجودة حالياً، وأكد "الفاضلي"؛ أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" يولي اهتمامًا بالغًا بالرياضة، وأشار إلى؛ أنه سبق لسيادته المُشاركة في فعاليات ماراثون السلام الذي أٌقيم بالدراجات على هامش فعاليات المنتدى الثالث شباب العالم بمدينة "شرم الشيخ" عام 2018، كما أن "مصر" استضافت عددًا من البطولات العالمية والقارية والتي احتلت فيها الفرق المصرية مراكز مُتقدمة وكان آخرها تنظيم "مصر" لبطولة العالم لكرة اليد.

يُشارك في البطولتين الأفريقيتين "للطريق" و"المضمار" المُقامتين في "القاهرة"، 132 مُتسابقًا من 10 دول تتضمن إلى جانب "مصر" و"جنوب أفريقيا" مُتسابقين من "الجزائر"، و"المغرب" و"الكونجو" و"بوروندي" و"تنزانيا" و"بنين" و"إثيوبيا" "كوت ديفوار"، حيث تُقام "البطولة الأفريقية للطريق" يوم 11 مارس في القرية الأولومبية بمدينة السادس من أكتوبر، وتُقام "البطولة الأفريقية للمضمار" يوم 14 مارس في "استاد القاهرة"، وهي ثالث نسخة من البطولة تُقام في "مصر".

وفي نهاية اللقاء، أعرب السفير "أحمد الفاضلى"، عن خالص أمنياته بالتوفيق لفريق "جنوب أفريقيا" المُشارك في البطولتين الأفريقيتين للطريق والمضمار، داعيًا المُتسابقين إلى مشاركة تجربتهم وخبرتهم وأحداث الفترة التي سيقضونها في "مصر" مع أصدقائهم وزملائهم في "جنوب أفريقيا" عند عودتهم.