سانا: إرهابيون يستهدفون ممر ترنبة-سراقب بريف إدلب

استهدفت المجموعات الإرهابية اليوم الأربعاء بقذيفة هاون، محيط ممر ترنبة-سراقب الإنساني بريف إدلب الشرقي، وذلك لترهيب الأهالي ومنعهم من الخروج إلى المناطق المحررة والآمنة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الإرهابيين واصلوا لليوم الثالث منع المدنيين من الوصول إلى ممر ترنبة-سراقب، في حين استهدف إرهابيون يتحصنون في محيط بلدة النيرب الممر بقذيفة هاون وأطلقوا رشقات من الأسلحة الرشاشة لبث الذعر في نفوس المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين في مدينة إدلب وريفها باتجاه المناطق الآمنة التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.
سانا: إرهابيون يستهدفون ممر ترنبة-سراقب بريف إدلبالأربعاء، 24 فبراير 2021 04:39 م
الجيش السورى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهدفت المجموعات الإرهابية اليوم الأربعاء بقذيفة هاون، محيط ممر ترنبة-سراقب الإنساني بريف إدلب الشرقي، وذلك لترهيب الأهالي ومنعهم من الخروج إلى المناطق المحررة والآمنة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
سوريا تنهى تحضيرات لفتح ممر لخروج المدنيين فى ريف إدلب الشرقىالأحد، 21 فبراير 2021 07:35 م
اشتباكات بين جبهة النصرة والجيش السورى فى ريف إدلبالجمعة، 30 أكتوبر 2020 04:29 م
قصف صاروخى على جبل الزاوية فى ريف إدلب الجنوبى بسورياالإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:36 م
المرصد السورى: انفجارات ريف إدلب تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولةالأحد، 11 أكتوبر 2020 07:44 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة