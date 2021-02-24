اليوم السابع
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سانا: إرهابيون يستهدفون ممر ترنبة-سراقب بريف إدلب

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:39 م
سانا: إرهابيون يستهدفون ممر ترنبة-سراقب بريف إدلب الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ

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استهدفت المجموعات الإرهابية اليوم الأربعاء بقذيفة هاون، محيط ممر ترنبة-سراقب الإنساني بريف إدلب الشرقي، وذلك لترهيب الأهالي ومنعهم من الخروج إلى المناطق المحررة والآمنة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الإرهابيين واصلوا لليوم الثالث منع المدنيين من الوصول إلى ممر ترنبة-سراقب، في حين استهدف إرهابيون يتحصنون في محيط بلدة النيرب الممر بقذيفة هاون وأطلقوا رشقات من الأسلحة الرشاشة لبث الذعر في نفوس المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين في مدينة إدلب وريفها باتجاه المناطق الآمنة التي حررها الجيش السوري من الإرهاب. 


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الإرهاب فى سوريا

الجيش السورى

ريف إدلب

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