روسيا: تسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في هندوراس

كتب أحمد عرفة

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات الروسية المباشرة عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في هندوراس، موضحا أن هندوراس انضمت إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، التي صادقت على استخدام "سبوتنيك V".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الصندوق الروسي للاستثمارات الروسية : نحن مستعدون لدعم الشركاء في حماية السكان بواسطة أحد أحسن اللقاحات في العالم، لافتا إلى أن لقاح "سبوتنيك V" تمت المصادقة عليه في 36 دولة في العالم.

وتابع الصندوق الروسي للاستثمارات الروسية أن الموافقة على استخدام "سبوتنيك V" تؤكد على أهمية مساهمته في مكافحة الوباء على النطاق العالمي.