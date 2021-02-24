روسيا: الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووى الإيرانى قابل للتحكم

كتب أحمد عرفة

قال دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن النووي الإيراني بين واشنطن وطهران قابل للتحكم، مرحبا بسحب واشنطن طلب إعادة فرض العقوبات على إيران.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن سحب الولايات المتحدة الطلب الرسمي الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، جعل الوضع واضحا، مضيفا: "كلنا ندرك أنه لم يكن هناك أي إعادة فرض، فقد كان ذلك في مخيلة أصدقائنا الأمريكيين فقط".

ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خطوة واشنطن هذه بأنها صحيحة ومنطقية جدا، مؤكدا ترحيب موسكو بنتائج المحادثات التي أجراها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي في إيران مؤخر.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "لقد شجعتنا نتائج زيارة حروسي الأخيرة إلى طهران. لقد جاء بتأكيدات محددة. لذلك، فإننا الآن متفائلون للغاية ونعتقد أن الوضع قابل للسيطرة ومستقر تماما، إذ أن خطوات غير مسؤولة ليست من مصلحة أحد، موضحا أنه من الضروري الآن فهم آلية عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية التي انسحبت منها إدارة ترامب في مايو عام 2015.