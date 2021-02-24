رئيس جامعة جنوب الوادى يشدد على التعقيم اليومى بلجان امتحانات التيرم الأول

قنا صابر سعيد

شدد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على عمداء الكليات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية فى الامتحانات التى تجرى يوم السبت القادم فى كليات الجامعة، مطالبًا بتعقيم اللجان يوميًا حرصًا على سلامة الطلاب مع تواجد سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان للتعامل الفورى مع أى حالات مرضية، وأكد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور يوسف غرباوي، لمجلس جامعة جنوب الوادي، فى جلسته الأخيرة التى عقدت بمقر الجامعة بقنا، وناقش خلالها الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 / 2021، وخلال الاجتماع هنأ رئيس الجامعة الدكتور على عبدالرحمن غويل لتعيينه عميدًا لكلية الطب بقنا، وكذلك الدكتور أحمد طلعت تميرك، لتعيينه مشرفًا على كلية طب الفم والأسنان بقنا.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة وضع آلية واضحة لعرض تظلمات الطلاب فيما يتصل الامتحانات، وضرورة أن يقوم الكونترول بتوخى الدقة فى رصد الدرجات، مشددًا على مراعاة مصلحة الطلاب أولًا.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، إن الامتحانات خط أحمر، فلا يوجد استثناء فى أعمال المراقبة والملاحظة، وفى إطار التخفيف عن الطلاب فإن المقررات التى لا تضاف للمجموع وجه رئيس الجامعة بأن يتم تدريسها أون لاين مع بدء الدراسة مع بدء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الثاني، واقترح رئيس الجامعة، إضافة مقرر قضايا مجتمعية تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك عوضّا عن مقرر حقوق الانسان.

وشدد الدكتور يوسف غرباوي، على ضرورة بذل أقصى جهد فى مبادرة حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصرى والتى تم تخصيص 550 مليار جنيه لها بهدف تحسين القرى، موضحًا أنه تم تكليف كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى بعمل دراسة لقرى مركز الوقف.