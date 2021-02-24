رئيس إريتريا فى رسالة لحمدوك: نتفهم موقف السودان وحقه فى بسط سيادته على أراضيه

كتب أحمد عرفة

قال أسياس أفورقي، رئيس إريتريا: لسنا طرفا في الصراع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس إريتريا في رسالة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك: نتفهم موقف السودان وحقه في بسط سيادته على أراضيه.

وفى وقت سابق بحث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، خلال استقباله مبعوث الرئيس الأريتري يماني قبراب، ووزير الخارجية عثمان صالح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.