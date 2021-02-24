اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:58 م
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حملة أمنية لتطهير بؤر تجارة المخدرات وضبط حائزيها في الجيزة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:09 م
حملة أمنية لتطهير بؤر تجارة المخدرات وضبط حائزيها في الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة،حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة، وتطهير بؤر تجارة المخدرات بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من ضبط 37 متهما بحوزتهم كميات من الحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة، والاستروكس.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم المضبوطات لترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطر اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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