تنفيذ أنشطة رياضية وتوعوية منوعة بقرية الكونتلا بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت قرية الكونتلا التابعة لمركز نخل بوسط سيناء، أنشطة توعوية و رياضية متنوعة نفذت فى مركز الشباب، وأعلن مركز شباب الكونتلا، أن الأنشطة تضمنت تنظيم ندوة توعوية بعنوان الصحة الإنجابية، وندوة أخرى عن أهمية محور قناة السويس وآثاره الإيجابية علي الاقتصاد قدمها خليل علي خليل سكرتير عام مجلس مدينة نخل و محمد محمود إبراهيم دهشان سكرتير الوحدة المحلية لقرية الكونتلا.

وتضمنت الفعاليات، دورة في تنس الطاولة، وبطولة ألعاب القوي وفعاليات أنشطة ومسابقات ترفيهية، وتنفيذ حملة تعقيم تطوعية لمنشأت مركز الشباب .

شارك فى الفعاليات عددا من شباب قرية الكونتلا، بحضور رموز المنطقة بمركز نخل .

وسبق ونظمت قوافل السعادة يوما ترفيهيا لأطفال قرية الروضة بملاعب مركز شباب بئر العبد.

قال موسى شميط مدير مركز شباب شهداء الروضة، إن 45 طليع وطليعة من ابناء القرية شاركوا فى اليوم الترفيهى، تضمنت الفعاليات ألعاب فردية وجماعية وندوات تثقيفية وتوعية دينية.

كما شارك الأطفال فى ورش عمل منوعة وشاركهم الحضور عددا من القيادات الرياضية والتعليمية من ابناء قرية الروضة .