اليوم السابع
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تكليف المهندس عمرو السعيد قائما بأعمال مدير عام الإرشاد الزراعى بالغربية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:18 م
تكليف المهندس عمرو السعيد قائما بأعمال مدير عام الإرشاد الزراعى بالغربية المهندس عمرو السعيد مراد
الغربية - عادل ضرة

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كلف المهندس محمد التركاوى، القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وفقاً لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، المهندس عمرو السعيد مراد، بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالغربية.

 

من ناحية أخرى، شدد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على سرعة التعامل مع أى تعدى على الرقعة الزراعية فى المهد حتى يمكن إزالة أى مخالفات على مستوى المركز للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتنفيذ حمالات الإزالة بصفة دورية، مؤكدا أنه يتابع ذلك يوميا للتأكد من إزالة إى معوقات

 

جاء ذلك فى زيارته اليوم الأربعاء، للإدارة الزراعية بمركز قطور يرافقه المهندس مدحت زايد مدير إدارة المتابعة الميدانية والرقابة والمهندس أحمد محمد العجان مدير إدارة الشئون الزراعية.

 

وخلال الزيارة تبين وجود أرصدة للتقاوى، وكذلك يوجد منفذ لبيع المبيدات بالإدارة متوفر به كافة المبيدات اللازمة لإنجاح العملية الزراعية ، وأيضا متوفر به المواد الغذائية من لحوم وطيور وغيرها .


محافظة الغربية

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مركز قطور

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