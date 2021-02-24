تفتيش فنى متواصل لبحث استعدادات خطة التعبئة العامة للأزمات والكوارث

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للتعبئة العامة، اجتماعا اليوم الأربعاء، فى إطار البدء للاستعداد فى أعمال خطة التعبئة العامة للأزمات والكوارث، بالتعاون مع ممثلى الجهات الجهات المعنية بالخطة لمناقشة الخطوط العريضة للخطة طبقا للموجودات على أرض الواقع.

وهناك اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة التفتيش الفنى وإدارة الأزمات والكوارث والتقييم والمتابعة لشبكات الرى والصرف ومحطات الرفع والمعدات و المشروعات القومية الكبرى، الجارى تنفيذها، لما تمثلة تلك المنظومة من دور محورى خلال الفترة الحالية والمستقبلية فى الحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحمايتها وحسن إدارتها والاستفادة منها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة عبر الأجيال المتلاحقة.



ويعد الهدف الرئيسى للتفتيش الفنى والتقييم والمتابعة وإدارة الأزمات والكوارث هو التأكد من تحقق جودة الأعمال بالمشروعات التى يتم تنفيذها بشبكات الرى والصرف والمحطات وتقديم الدعم الفنى، علاوة على الوقوف على أسباب ومعوقات تنفيذ تلك المشروعات وتقديم مقترحات لإزالتها وتحديد نقاط المخاطر والأزمات المتوقعة من خلال منظومة خرائط الأزمات والكوارث الخاصة بالإدارات بزمام كل محافظة والتى يتم تحديثها بصفة دورية.



الجدير بالذكر أن تحديث قواعد بيانات شبكات الترع والمصارف والمحطات وأنواع الأزمات المحتملة الحدوث على الشبكة وقواعد بيانات المعدات، والتى تتم تحت مظلة التفتيش الفنى والتقييم والمتابعة، يُعد من الأدوات الفاعلة لدعم إتخاذ القرار، الأمر الذى يؤدى إلى سرعة اتخاذ القرار على مستوى إدارة هذا المرفق الحيوى داخلياً بما يحقق الرؤية المستقبلية وأهداف وخطط التنمية المستدامة لتنمية الموارد المائية.