تعيين 894 شابا والتفتيش على 923 منشأة بالدقهلية

كتب محمود راغب

شهدت محافظة الدقهلية تعيين 894 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3416 شاباً منهم 20 من ذوى القدرات ، وتوفير 10 فرصة عمل .



كما تم صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 892 ألف جنيه لـ 1772عاملاً ، فضلاً عن تسجيل 94 عامل جديد للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .



كما تم التفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 923 منشأة وتم القيام بـ 40 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 15 ندوة توعية ، بالإضافة إلى تلقى 48 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوي منها ، وإحالة 6 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخري، وحفظ 7 شكاوي أخرى ، ومازالت 34 شكوى منها تحت البحث والدراسة.



أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب فتم إستقبال طلبات 8 أجنبياً ، منهم 5 سورى الجنسية ، و 3 فلسطينيين ، وإستخراج 1239 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة .



و في مجال التدريب المهني بدأت دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 130 متدرباً ،وتعقد دورتان تدريبيتان أخري في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.



وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 378 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .









