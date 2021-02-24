تعرف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمركز أبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أنه جاري تنفيذ، محطة مياه أبوكبير بتكلفة إجمالية 325 مليون وبنسبة تنفيذ 97%، وذلك فى قطاع مياه الشرب وفي قطاع الصرف الصحي جاري أعمال إنشاء محطة صرف صحى لخدمة قرى ( منشأة رضوان - منشأة صدقي - الحمادين - نزلة خيال - المشاعلة - العزازية ) بتكلفة إجمالية بلغت 610 مليون بنسبة تنفيذ 50%..

ومحطة صرف صحى لخدمة قري (هربيط - كفر النصيري - الاحراز - ابو ياسين - كفر هربيط) بنسبة تنفيذ 75%. ومشروع انشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري ابوكبيرA(الرحمانية - خلوة الشرفا) بتكلفه 102 مليون و700 الف جنيه بنسبة تنفيذ حكم وصلت 92% ومشروع انشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري ابوكبيرB (كفر الاعصر - كفر الشوبكي - التل والمسلمية) بتكلفة إجمالية بلغت 78 مليون وبنسبة تنفيذ 98%

مشروع انشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري ابوكبيرA( طوخ القراموص ) بتكلفه 90 مليون و715 ألف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت99%. مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري ابوكبيرB( الدهتمون - السواقي ) بتكلفة إجمالية بلغت 123 مليونا، و600 الف جنيه بنسبة تنفيذ 90%..

مشروع انشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية القراموص بتكلفه إجمالية بلغت 129 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 70%. محطة معالجة أبوكبير بسعة 10000م3 /يوم القيامة لخدمة قري (المناسترلي – القراموص – كفر السواقى – الدهتمون – طوخ القراموص – كفر الاعصر – كفر الشوبكي – التل والمسلمية) بتكلفه اجماليه 175 مليون و200 الف جنيه بنسبة تنفيذ 85%.

وفي قطاع الرصف جاري تنفيذ أعمال، رصف شارع مصطفي كامل بتكلفة 9 مليون و94 الف جنيه بنسبة تنفيذ 100% شارع السلام ( المحلج ) بتكلفه إجمالية بلغت مليون و616 الف جنيها بنسبه تنفيذ 85% ، شارع السيد البنوى والملاريا وشارع المعهد الدينى بتكلفه اجماليه 7 ملايين و295 الف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 98% شارع النقراشى بتكلفه اجماليه 17مليون و898 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 15%رصف طريق هربيط لربط مراكز ابوكبير - الابراهيمية – ديرب نجم – ههيا – كفرصقر بتكلفه بلغت 21 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 90%..

وفي قطاع الصحة جاري العمل على إنشاء وتجهيز وحدة طب الاسرة بحمد موسي بتكلفة 5 ملايين وبنسبة تنفيذ 100%. وفي قطاع الأبنية التعليمية هناك العديد من الأعمال الجاري إنشائها مابين جديد وتوسعة وبيانها كالآتي مدرسة السيد أحمد صالح ( 11 فصل) بتكلفه 6 مليون و200 الف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

مدرسة عبده محمد عبدالودود (16 فصل) بتكلفة 7 ملايين و300 الف جنيه بنسبة تنفيذ 100%. مدرسة الصناعية نظام خمس سنوات بالمشاعلة بتكلفه 18 ملايين وبنسبة تنفيذ 100%. مدرسة التعليم الأساسي بعزبة بتكلفه 6 ملايين و700 الف جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

مدرسة مجدى السيد نور بطوخ بتكلفه اجماليه بلغت 7 ملايين 447 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 10%. إنشاء جناح بمدرسة طوخ الابتدائية جديدة بتكلفة 5 ملايين و513 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 10%. إنشاء جناح بمدرسة ابومليحة اللغات الرسمية بتكلفه اجماليه 9 ملايين و718 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 15%. المدرسة الثانوية التجارية بنين أبوكبير بتكلفة 9 ملايين و719 آلف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 40%. مدرسه مقدم خالد الدويتلي بعزبة سري أولاد موسى بتكلفه 5مليون و708 آلاف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 15%.