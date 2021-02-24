تعرف على مصير عامل حائز أسلحة نارية داخل جراج بالمرج

كتب سليم على

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على عامل ضبط بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة داخل جراج بالمرج، وحرروا محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عامل بجراج ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، لقيامه بالاحتفاظ بأسلحة نارية بدون ترخيص داخل الجراج محل عمله، وضبط بحوزته طبنجة وطلقة نارية من ذات العيار وبندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها. ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.