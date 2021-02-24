تشييع جثامين 5 أطفال من ضحايا حادث مركب الإسكندرية لمثواهم الأخير.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع تشييع جثامين 5 أطفال من ضحايا حادث غرق مركب بالإسكندرية إلى مثواهم الأخير، وسط حضور المئات من الأهالى.

وتم نقل مراسم دفن جثامين ضحايا المركب الغارق ووصولهم إلى المدافن بسيارات دفن الموتى، وسط ترديد هتافات من عشرات الحاضرين "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وكانت صرحت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية بدفن 5 جثامين من ضحايا مركب مريوط، بعد انتشال جميع الجثامين من مياه البحيرة وإنهاء إجراءات الدفن.

وكانت قد أرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات الثروة السمكية وهيئة الملاحه البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط.