تشغيل تجريبي لمشروع صرف صحي منشأة العرب بتكلفة 48 مليون جنيه.. صور

المنوفية - محمد فتحى

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة العرب بقويسنا (تسليم ابتدائي) بتكلفة 48 مليون جنيه والمكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد.

وأشار المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحيإلى أنه تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة تنفيذ 100% ، فيما تجرى أعمال التطهير والتسليك والتسليم، وتنفيذ غرف خط الطرد وربط الخط على محطة رفع صرف صحي شبرا بخوم.

وخلال تفقده وجه المحافظ بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بتسوية وتمهيد مدخل طريق منشأة العرب.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة للوقوف على نسب معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه نائبه محمد موسى والمهندس رشد عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع صرف صحى بقسا بنسبة تنفيذ 80% بتكلفة (36) مليون جنيه عبارة عن "محطة رفع ، شبكات انحدار ، خط طرد"، مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من المشروع وتسليمه خلال شهر ونصف، كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ مشروع صرف صحى برة العجوز بتكلفة (44) مليون جنيه، واستمع المحافظ لرئيس الجهاز التنفيذي عن مكونات المشروع والذي يضم ( محطة رفع ، شبكة انحدار ، خط طرد ) وأشار بأنه سيتم تشغيلها 10 مارس القادم .

كما أوضح المهندس رشدى إلى أنه جارى تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى ببركة السبع بتكلفة (170) مليون جنيه بطاقة 10 آلاف م3/يوم والذي سيخدم قرى (كفر نفرة البحرى، كفر الشيخ طعيمة،كفر هلال، الحلامشة، كفر سبع الرجال ، بنى غريان ، كفر بنى غريان ، طوخ طنبشا ، مصطاى ) بإجمالي مستفيدين 250 ألف نسمة، وأن المشروع يتكون من ( المدخل والمصافى، الراسب الرملي ، أحواض SPR، أحواض التركيز، أحواض التجفيف، بيارة التصافى و المياه المعادة، مبنى البلاورات ، مبنى الكلور ، المحولات والجهد المتوسط والمنخفض .

وبين رئيس الجهاز التنفيذي بأن إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بمركز قويسنا (5) مشروعات بطاقة (28) ألف م3/يوم بتكلفة (88) مليون جنيه، وأن إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة (7) مشروعات بطاقة (114) ألف م3/يوم بتكلفة (مليار و10 مليون جنيه ) ، مشيراً إلى أن القرى المخدومة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة والقرى المدرجة بخطة الهيئة ولم يتم إسنادها (48) قرية بتكلفة (مليار و660 مليون جنيه ) بإجمالى تكلفة ( 2 مليار و670 مليون جنيه ).

وأضاف المهندس رشدى أن إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها ببركة السبع عدد(3) مشروعات بطاقة (112)ألف م3/يوم بتكلفة (715) مليون جنيه ، وأن إجمالى مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة (4) مشروعات بطاقة (52)ألف م3/يوم بتكلفة (460) مليون جنيه ، مشيراً إلى أن القرى المخدومة والجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة والقرى المدرجة بخطة شركة المياة (21) قرية بتكلفة (720) مليون جنيه بإجمالى تكلفة (مليار و180 مليون جنيه ).

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية ومراعاة جودة الأعمال المنفذة، مؤكداً على أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، كما أكد على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مختلف مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المنوفية.



مشروع صرف صحي منشأة العرب (2)



مشروع صرف صحي منشأة العرب (3)



مشروع صرف صحي منشأة العرب (1)



محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي منشأة العرب (1)



محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي منشأة العرب (2)