ترحيل 45 أفغانيا من النمسا.. وقوات الأمن تفض احتجاجات ضد القرار

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قررت السلطات الأمنية النمساوية، ترحيل 45 شخصًا إلى أفغانستان لمخالفتهم شروط الإقامة ورفض طلب لجوئهم إلى البلاد، بينما فرضت قوات حماية الدستور ومكافحة الإرهاب سيطرتها على مسيرة اندلعت بالتزامن مع قرار الترحيل للضغط على الحكومة لمنع تنفيذ القرار.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة ورجال الإطفاء نجحوا في فتح شوارع أغلقها النشطاء في فيينا، والبالغ عددهم 50 شخصا، للاحتجاج على قرار الترحيل، وأشارت المصادر إلى أن قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت عددا من النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات بعدما قيدوا أعناقهم بالسلاسل وعلقوا أنفسهم على أوتاد خشبية، لافتة إلى أن الشرطة قامت بقطع السلاسل من أعناق النشطاء وفرض الأمن والحماية لسكان المنطقة.

يشار إلى أن الاحتجاجات تسببت في تعطيل حركة المرور قبل فرض قوات مكافحة الإرهاب سيطرتها على الموقف.