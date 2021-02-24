اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:54 م
خالد صلاح
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تحصين 115 ألف و634 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:30 م
تحصين 115 ألف و634 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية تحصين الماشية - أرشيفية
الشرقية - فريق المحافظات

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أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه خلال الأسبوعين الأول والثانى من الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية  وحمى الوادى المتصدع، والتى بدأت أعمالها السبت 6 فبراير2021، تم تحصين 115 ألف و634 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و 115 ألف و 496 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، وترقيم 6148 رأس ماشية سواء فى مقار اللجان أو الانتقال إليهم بالمنازل للتحصين وترقيم الحيوانات.

 

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

 

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلى ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.


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