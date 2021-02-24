بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين في الدقهلية

الدقهلية _ شريف الديب

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بدء تنفيذ مسار خط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين، والتي تعمل بطاقة 33 ألف متر3/ يوم، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية "SRSSP.

يأتي ذلك بعد جهود كثيرة من المهندس خالد نصر، للوصول لأنسب مكان لمرور الخط، بالإضافة لعقد عدد من جلسات التشاور مع ملاك الأرض المقترحة، للاتفاق على التنفيذ، وإنهاء الإجراءات اللازمة، مما يساهم في سرعة تشغيل المحطة، وتحقيق الهدف المرجو من المشروع، وسيحافظ على البيئة من الأضرار الناجمة عن عدم وجود خدمة صرف صحي.

ومن ناحية أخري حصلت محطة معالجة صرف صحي دكرنس، على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثانية.

ويأتي هذا تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، تحت قيادة المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس خالد حسين نصر بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها حاليا 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.