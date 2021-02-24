انفجار كبير يهز تكساس الأمريكية بسبب تصادم شاحنة بقطار محمل بالبنزين

كتب محمد جمال

أفادت شبكة "ABC" الأمريكية، بوقوع انفجار وحريق كبيرين وسط مدينة تكساس إثر حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين، وقالت السلطات إن شاحنة من نوع "قاطرة ومقطورة" وقطار شحن اصطدما في كاميرون بوسط تكساس، مما تسبب في انفجار وحريق كبيرين"، بسحب " روسيا اليوم".

Huge explosion took place in #Texas after train collided with 18-wheeler truck.

Local reports indicate both the train conductor and truck driver escaped the crash, which occurred at a grade crossing. Footage from the scene shows train cars flipped and aflame.#TV9News pic.twitter.com/scv6lba7IH — tv9gujarati (@tv9gujarati) February 23, 2021

وأضافت أنه "تم إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق"، مشيرة إلى أنه "لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات".

وأكد قاضي مقاطعة ميلام ستيف يونغ، أن "الشاحنة اصطدمت بالقطار، مما تسبب في خروج 14 عربة من القطار عن مسارها".وقال ضابط الشرطة في مقاطعة ميلام كريس وايت، إن "القطار كان يحمل الفحم والبنزين، مما تسبب في نشوب الحريق الكبير".

وأضاف أن "الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرب"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك تهديد في هذه المرحلة".