اليوم السابع
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انتشال جميع ضحايا مركب الصيد بالاسكندرية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:50 م
انتشال جميع ضحايا مركب الصيد بالاسكندرية حادث مركب مريوط
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال باقى جثامين ضحايا مركب الصيد التى غرقت بمياه بحيرة مريوط بالإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مالك مركب الصيد التى غرقت فى بحيرة مريوط بالأسكندرية، وجار عرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، بغرق مركبى صيد على متنهما أكثر من 13 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد، وذلك أثناء عودتهم من رحلة زرده.

وتوجهت قوات الإنقاذ النهري، وقوة من قسم شرطة العامرية ثان، ومسئولى حى العامرية ثان، فيما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 


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