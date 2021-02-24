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المرصد السورى يعلن مقتل 12 من قوات الجيش وفقدان 12 آخرين فى البادية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:22 ص
المرصد السورى يعلن مقتل 12 من قوات الجيش وفقدان 12 آخرين فى البادية عناصر الجيش السورى
كتب سمير حسنى

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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، مقتل 12 من الجيش السورى، وفقدان الاتصال بـ 12 آخرين فى هجوم إرهابي في البادية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن فى وقت سابق، مقتل 21 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، جراء ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم في البادية السورية.

وقال المرصد السورى إن "الطائرات الروسية شنت 130 غارة جوية على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر التنظيم في مواقع عدة في البادية" من شرق حمص وحماة وصولا إلى دير الزور؛ مما أسفر عن مقتل 21 عنصرا على الأقل من التنظيم، أكثر من نصفهم في شرق دير الزور.


سوريا

روسيا

الجيش السورى

المرصد السوري

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