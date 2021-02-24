القاهرة وبلجراد تمثلان منارة العلاقات المتعددة الأطراف بإنشاء "عدم الانحياز"

كتب : أحمد جمعة

أقام سفير مصر لدى صربيا ، عمرو الجويلي ، مأدبة عشاء على شرف المندوب الدائم الجديد لصربيا لدى الأمم المتحدة "نيمانيا ستيفانوفيتش"، مبرزاً في كلمته الترحيبية بأن "القاهرة وبلجراد مثلتا منارات العلاقات المتعددة الأطراف بإنشاء حركة عدم الانحياز" ، مضيفًا أن "عام 2021 هو عام خاص لكل من مصر وصربيا حيث نحتفل بالذكرى الستين للقمة الأولى للحركة في بلجراد". وأمن "ستيفانوفيتش" على ذلك مضيفاً "إنه على يقين عميق بأن أفضل مراحل العلاقات الثنائية بين صربيا ومصر هي تلك القادمة".

أقيم حفل العشاء في سياق لقاءات #GeNyVa ، التي أطلقها سفير مصر في بلجراد قبل ثلاث سنوات، االتى تجمع رؤساء البعثات الدبلوماسية وبعثات الأمم المتحدة الذين خدموا في أي من مكاتب الأمم المتحدة الثلاثة في جنيف (GE)، نيويورك ( NY) أو Vienna (VA)، مع مجتمع خبراء العلاقات المتعددة الأطراف.

وعبر السفير عمرو الجويلي عن تمنياته بالتوفيق للمندوب الدائم الجديد لصربيا لدى الأمم المتحدة، داعياً إلى تعزيز التعاون في الأمم المتحدة في إطار العلاقات الودية بين البلدين. وشدد على أن "وجود نظام متعدد الأطراف عادل ومنصف مركزه الأمم المتحدة هو أولوية ثابتة لسياسة مصر الخارجية".