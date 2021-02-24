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الصحة العالمية تحذر من وفاة شخص كل 6 ثوان بسبب التدخين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:58 ص
الصحة العالمية تحذر من وفاة شخص كل 6 ثوان بسبب التدخين الإقلاع عن التدخين - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظمة الصحة العالمية في منشور دورى لها، إن كل 6 ثوان يموت شخص تقريبا في مكان ما في العالم بسبب التدخين، وطالبت بالإقلاع عن التدخين فورا.
 
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن التدخين يضر رئتيك، ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا، وطالبت بالتوقف عنه سريعا.
 
وطالبت المنظمة، بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.  
 
وأوضحت المنظمة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
 
وأضافت المنظمة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
 


 

الصحة العالمية

كورونا

التدخين

السرطان

الاقلاع عن التدخين

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