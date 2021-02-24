الصحة العالمية تحذر من وفاة شخص كل 6 ثوان بسبب التدخين

قالت منظمة الصحة العالمية في منشور دورى لها، إن كل 6 ثوان يموت شخص تقريبا في مكان ما في العالم بسبب التدخين، وطالبت بالإقلاع عن التدخين فورا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن التدخين يضر رئتيك، ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا، وطالبت بالتوقف عنه سريعا.

وطالبت المنظمة، بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

وأوضحت المنظمة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.