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السيناتور الجمهوري توم كوتن: يجب إبقاء العقوبات على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:45 م
السيناتور الجمهوري توم كوتن: يجب إبقاء العقوبات على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب إيران وأمريكا
كتب أحمد عرفة

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قال السيناتور الجمهوري توم كوتن إنه يجب إبقاء العقوبات على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف السيناتور الجمهوري توم كوتن أنه يطالب بإبقاء العقوبات على إيران بسبب سعيها لحيازة سلاح نووي.

وقبلها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع أى عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وليام بيرنز مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، كمدير الاستخبارات المركزية: "منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة".


توم كوتن

ايران

أمريكا

الاتفاق النووي

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