وأكدت المفوضية أن اللجنة سيكون من أهدافها وضع استراتيجية مستدامة وشاملة بشأن تحويل "صندوق المرأة الأفريقية" إلى صندوق ائتماني للمرأة الأفريقية والإشراف على تنفيذ الأنشطة المقترحة للصندوق لضمان الشفافية والكفاءة.

وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، السفير كويسي كوارتي، أثناء تنصيب الأعضاء الجدد للجنة، أن اللجنة ستعمل على تحسين المساهمات المالية من الدول الأعضاء، لافتاً إلى إطلاق إمكانات الاتحاد الأفريقي للوفاء بالتزامه بتمكين النساء والشابات الأفريقيات، كشرط أساسي للتنمية المستدامة.

وتتزامن هذه الخطوة للتوجه نحو تأسيس "صندوق ائتماني للمرأة الأفريقية"، مع محدودية مصادر التمويل المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب عدم كفاية التمويل من مساهمات الأعضاء والإسهامات الدولية، إذ أصبح من الضروري للاتحاد الأفريقي إنشاء صندوق ائتماني للمرأة لسد هذه الفجوة المالية، واستكمال جهود الحكومات والجهود الدولية في تمويل البرامج الاقتصادية للمرأة في أفريقيا.