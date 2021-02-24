وأفادت الدراسة أن ثلث الألمان - بما يوازي 33 مليون شخص - يرفضون التطعيم ضد الفيروس، وأكدوا أنهم لن يخضعوا للتطعيم.

وأرجع موقع مجلة دير شبيجل الألمانية - نقلا عن مؤسسة بيرتلسمان - الموقف السلبي تجاه التطعيمات والقيود المفروضة على الحريات ، وهو أعلى من المتوسط بين الأشخاص الذين يركزون على الأداء والنجاح بشكل خاص.

وذكرت المجلة أن نسبة الذين لديهم الاستعداد لآخذ اللقاح ضد كورونا تبلغ 74 %، مع التأكيد على رغبتهم في اختيار نوع اللقاح المفضل لديهم.

يذكر أنه طبقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فإن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و402 ألف و818 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 68 ألفا و740 حالة.