اتخاذ الاجراءات القانونية في اتهام مواطن لابنه بطرده من الشقة

كتب محمود عبد الراضي

أوضح مصدر، أنه بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لشخص من ذوى الإحتياجات الخاصة يبدى فيه تضرره من قيام ابنه وزوجة ابنه بالتعدى عليه ومحاولة طرده من المنزل .

وتبين أن الشخص المذكور هو من نشر الفيديو، واتهم نجله بالتعدى عليه وفصل المياه والكهرباء عن شقته الكائنة بذات العقار الذى يقيم به ابنه بغرض إجباره على ترك المنزل، وبمواجهة نجله أنكر ما نُسب إليه معللاً اتهام والده له لخلافات عائلية ورغبته فى إخراجه من المنزل، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.