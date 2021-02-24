اتحاد نقابات المهن الطبية يبدأ تفعيل منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا

كتبت آية دعبس

- منافذ إلكترونية لحصول العضو على الخدمة دون التعامل مع موظفين

- والانتهاء من المقر الجديد خلال 10 أشهر

قال اتحاد نقابات المهن الطبية ، إنه بدأ تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي فى كافة إداراته، لتقديم الخدمات إلكترونيا للأعضاء، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي التى تتجه لها كافة مؤسسات الدولة فى الوقت الحالى، ومن المقرر أن يتم ذلك على 3 مراحل: الأولى تتضمن البنية التحتية للمنظومة الإلكترونية والسيرفرات، واعتماد برنامج لربط الإدارات ومشروع العلاج والمعاشات، والثانية ربط النقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" بالاتحاد، والثالثة توفير منافذ إلكترونية ليحصل العضو على الخدمات بنفسه دون التعامل مع الموظفين.

من جانبه أعلن الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيان، البدء فى المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى، حيث تم البدء فى أعمال الإنشاءات والترميم بمبنى الاتحاد الجديد بعد استخراج كافة التراخيص اللازمة من الحى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تجهيزه خلال 10 أشهر لاستقبال النقابات الطبية الأربعة، والموظفين والأعضاء نهاية 2021.

وأوضح عبد الهادى، أن أبرز ما سيميز هذا المقر أنه "مبنى ذكى" حيث تم الإعداد للبنية التحتية له بطرق محترفة، لربط كافة الإدارات ببعضها، وتخصيص أماكن لكل خدمة يقدمها الاتحاد، وصالة موسمية لاستقبال أعضاء النقابات ومشروع العلاج، لافتا إلى أنه جار الإعداد من خلال مشروع التحول الرقمي إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا للأعضاء عن طريق وضع منافذ للخدمات ثابتة بمقر الاتحاد، بحيث لا يحتاج الطبيب للتعامل مع الموظفين، كما ستتيح تلك المنافذ للأعضاء تقديم أية مستندات أو أوراق من خلاله للاتحاد، والحصول على خدمته كاملة.

وأضاف: بالتوزاي مع ذلك نعمل على محور التحول الرقمى للاتحاد، من خلال التعاقد مع أحد الشركات المعنية بتلك الأنظمة، وسيتم تطبيق تكنولوجيا حديثة، وهى تكنولوجيا الـ"ميكروسيرفس"، كما جار العمل على تعميم استخدام برنامج لربط كافة الموظفين بالإدارات ببعضها البعض، والذى يشمل تحويل كافة الخدمات إلى "تذاكر" لإنجاز تقديمها فى أسرع وقت ممكن، ومتابعة معدل إلتزام كل موظف والوقوف على أسباب تعطل أو تأخر أى خدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، لافتا إلى أنه جاري تدريب الموظفين عليه، حيث سيتم فى المرحلة الأولى منه ربط مجلس الاتحاد والموظفين.

وتابع: فى المرحلة الثانية وعقب الانتهاء من تجهيز المقر الجديد للاتحاد سيتم ربط المنافذ الإلكترونية للخدمات بالبرنامج الجديد، لتحويل الخدمات عليه أيضا إلى تذكرة لحصول العضو على الخدمة خلال ساعات محدودة.

ولفت الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية إلى أنه سيتم البدء فى تطوير منطقة اللاندسكيب بمقر الاتحاد فبراير الجارى، قائلا: نحاول حاليا إخلاء كافة الأكشاك المبنية بشكل عشوائي داخل الاتحاد خاصة بعد صدور قرار إزالة لها من الحي، وسيتبع ذلك إنشاء أنظمة الحريق للمبنيين القديم والجديد، أما المبني الأثري والحالي للاتحاد فسيتم إخلائه وتطويره عقب الانتهاء من المقر الجديد، ومازالنا ندرس عدة سيناريوهات مقترحة لكيفية استغلاله على النحو الأمثل.

تأهيل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية الجديد بداية العمل بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية الجديد

اتحاد المهن الطبية يبدأ العمل بالمقر الجديد