إقليم فرنسى يعلن لأول مرة فرض حجرا صحيا جزئيا بسبب كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلن إقليم ألب ماريتيم جنوب فرنسا، والواقع على البحر الأبيض المتوسط، لأول مرة، حجرا صحيا جزئيا في عطلتي الأسبوع المقبلتين يشمل منع الخروج من المنازل إلا لأسباب قاهرة.

وتراوحت ردود فعل السكان على هذا القرار بين مؤيد يرى فيه الحل الوحيد لكبح جماح انتشار فيروس كورونا، ومعارض يرى فيه تشديدا لا داعي له في ظل تطبيق إجراءات أخرى مشددة مثل حظر التجوال الذي يبدأ في السادسة مساء من كل يوم.