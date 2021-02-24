اليوم السابع
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إقليم فرنسى يعلن لأول مرة فرض حجرا صحيا جزئيا بسبب كورونا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:34 م
إقليم فرنسى يعلن لأول مرة فرض حجرا صحيا جزئيا بسبب كورونا ضحايا كورونا - أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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أعلن إقليم ألب ماريتيم جنوب فرنسا، والواقع على البحر الأبيض المتوسط، لأول مرة، حجرا صحيا جزئيا في عطلتي الأسبوع المقبلتين يشمل منع الخروج من المنازل إلا لأسباب قاهرة.

وتراوحت ردود فعل السكان على هذا القرار بين مؤيد يرى فيه الحل الوحيد لكبح جماح انتشار فيروس كورونا، ومعارض يرى فيه تشديدا لا داعي له في ظل تطبيق إجراءات أخرى مشددة مثل حظر التجوال الذي يبدأ في السادسة مساء من كل يوم.

يذكر أن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران خلال زيارته إلى نيس جنوب شرق البلاد، أن هناك احتمالية لفرض إغلاق شامل أو جزئي في المدينة الساحلية بسبب تدهور الوضع الوبائي فيها، وتفشى فيروس كورونا المستجد.

ويزداد قلق الأطباء مع اكتظاظ المستشفيات وارتفاع عدد المرضى إلى خمسة آلاف مريض. وتعتبر فرنسا سادس بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات والسابعة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وبعد ثلاثة أسابيع من اختيار الحكومة الانتظار بدل فرض الحجر الصحي الشامل، يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح نفسه المزيد من الوقت لرفع أو تشديد التدابير الوقائية.

 


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