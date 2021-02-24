إصابة ربة منزل بتسمم عقب تناولها جزر ملوث بمبيد حشرى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أصيبت ربة منزل في العشرين من العمر بحالة تسمم بناحية قرية زرابى برخيل دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، عقب تناولها "جزرة" ملوثه بالمبيد الحشرى، وتم إحتجاز المصابة داخل قسم الإستقبال بمستشفى البلينا المركزى.

كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها " جزر" ملوثة بالمبيد الحشرى بدائرة المركز وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز بوصول المدعوه " خلود خ ا ع " 20 سنة لا تعمل وتقيم بناحية الحجز دائرة المركز مصابه " بحالة إعياء وقيئ "إدعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبالانتقال وسؤال عمها المدعو " محمد ا ع ع " 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابة نجلة شقيقه المذكورة عقب تناولها ثمرة جزر بها مبيد حشري بأرضهم الزراعية دون غسلها ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.