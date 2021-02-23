6 حاجات لازم تعملهما عشان تقدر تخس بسرعة

نهير عبد النبى

إنقاص الوزن من الأمور الذى يسعى لها الكثيرون وخصوصًا السيدات نظرًا لتراكم الدهون فى الجسم بعد الحمل والولادة، وهنا يلجأ الكثيرون لإنقاص الوزن عن طريق الرجيم واتباع نظام غذائى صحى ولكن مع ذلك قد يخطأ البعض اثناء اتباع النظام الصحى، وهنا يقدم اليوم السابع أبرز 6 نصائح لانقاص الوزن سريعًا وفقا لما ذكره موقع health

1:مهما كان النظام الغذائي الذي تختاره، والعديد من الأنظمة الغذائية المختلفة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن - لا تستسلم لأنك تشعر بالجوع الشديد.

"الجوع هو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس لا يلتزمون بخطة إنقاص الوزن لأكثر من بضعة أسابيع. عندما تأكل أقل ، تفرز الخلايا الدهنية المزيد من هرمونات الجوع، ما يزيد من شهيتك"

2:عندما تكون مصابًا بداء السكري، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات (مثل الخبز والمعكرونة والأرز والحلويات والمشروبات السكرية والعصير) مهم أيضًا لأنك ستحتاج إلى كمية أقل من الأنسولين ويمكن أن يساعد ذلك في منع الجوع وتخزين الدهون وزيادة الوزن.

استبدل الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض أو الخبز أو الكعك أو الكعك على الإفطار بأطعمة غنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي اليوناني الممزوج ببذور الشيا والتوت. ستجد أنك ستبقى ممتلئًا لفترة أطول.

3:لا تأكل الكربوهيدرات إلا إذا كانت ملحقة بالألياف، حيث تساعد الألياف في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتساعد على خفض نسبة الكولسترول، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وسرطان القولون والمستقيم وأمراض القلب.

4: ركز على السلوكيات الصحية وليس على الرقم الموجود على الميزان، من السهل أن تصاب بالإحباط عندما تنظر إلى وزنك فقط، ومشاهدة الحصص وممارسة الرياضة بانتظام"، "إذا قادت بهذه السلوكيات ، فسيتبع ذلك فقدان الوزن."

استبدل هدفًا مثل "خسارة 2 كيلوا في الأسبوع" بأهداف صغيرة محددة ، مثل "تناول كوبًا واحدًا من الخضار على العشاء" أو "المشي 20 دقيقة يوميًا" أو "الاحتفاظ بسجل طعام يومي". إذا شعرت بخيبة أمل من تقدم وزنك في نهاية الأسبوع ، ففكر في مدى تمسكك بكل هدف.

5: اجعل النباتات أساس نظامك الغذائي، تعمل طرق فقدان الوزن المختلفة مع أشخاص مختلفين لكن يجب أن تكون الأطعمة النباتية أساس أي نظام غذائي.

6: لا توجد أطعمة محظورة بنسبة 100٪، عندما تصنف الأطعمة على أنها "جيدة" و "سيئة" ، فأنت تركز بشكل طبيعي على الأطعمة التي لا يجب عليك تناولها ولكنك لا تزال تتوق إليها ومن المحتمل أن تتوق إلى المزيد عندما تكون خارج الحدود تمامًا.