اليوم السابع
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27 غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس بالمحافظات

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:08 م
27 غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس بالمحافظات الطقس السيئ
كتب محمد شرقاوى

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شهدت البلاد موجة من الطقس السيئ،  وعلى أثرها تم عمل 27 غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس والتعامل معها بكل المحافظات فى استمرار سحب مياه الأمطار ومتابعة أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أن جميع المحافظات شهدت انخفاضًا في درجات الحرارة.

 

وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة وغزيرة في بعض مناطقها، وجارى برفع كميات المياه المتراكمة بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أن  مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى أي شكاوى  خاصة بالأمطار على الرقم 010050606783.

 

وشهدت محافظات كفر الشيخ ومطروح، أمطارا خفيفة ومتوسطة، وجارٍ رفع المياه فيها، بالإضافة إلى أن شمال سيناء شهدت أمطارا خفيفة دون أي معوقات.

 


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