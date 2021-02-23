يفترش الأرض بعد تعب 26 عاما.. حكاية "إبراهيم" بعدما طرده أبناؤه من المنزل (صور)

المنيا -حسن عبد الغفار

على الرصيف خارج القرية، يسكن عم إبراهيم صاحب الـ55 عاما، والذى تعامل معه أبناؤه بقلوب قاسية ولم يحتضنوه بل كردون خارج المنزل، فأصبح بلا مأوى يأويه، وأصبحت الطرقات هى منزله.

وقال إبراهيم حسن 55 سنة، ومقيم بقرية بردونة الأشراف التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، إننى افترشت الأرض على الطريق الرئيسى للقرية، وأصبح مكان معيشتى ومبيتى، بعد أن طردنى أبنائى الثلاثة وزوجتى من منزلى الذى أنشأته على مدار 26 عاما، وهى رحلة عملى فى الغربة.

وأضاف أنه عقب عودتى من غربتى التى امتدت ما يقرب من ربع قرن فوجئت باختلاق المشاكل معى حتى تدخل عقلاء القرية للإصلاح الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وانتهت بطردى من المنزل على يد أولادى بعد التعدى على بالضرب حسب قوله.

منذ تلك اللحظة وانا لا أجد مأوى لى حتى أن أشقائى استضافونى لفترة ولكنى أصبحت ثقيلا عليهم خاصة بسبب مطاردات ابنى لى فى كل مكان.

وأوضح: لم أجد حلا سوى اللجوء إلى القضاء لإنصافى وعودة حقى الذى ضاع منى فى لحظة، وقد حصلت على حكم قضائى بتمكينى من المنزل إلا أننى حتى الآن لا تستطيع دخوله، خاصة أن الحكم يستوجب تمكينى من الدور الأول وأبنائى وزوجتى الدور الثانى إلا أننى لم أتمكن من ذلك حتى الآن - حسب قوله.

بينما قال شقيقه صلاح حسن، أن شقيقى ظلمه أبناءه كثيرا، فقد قضى اغلب عمره بحثا عن لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لهم، فقد عانى من الغربة طويلا وكان يعمل فران، حتى استطاع شراء المنزل وقطعة أرض، لكن بعد عودته لم يجد ووجد قلوبا بالحجارة تتعامل معه، ولفت عجز أخى عن الحصول على حقه لدرجة أنه قضى عامل فى السجن بتهمة لم يرتكبها بسبب أبناءه وأشار، هو الآن لا يجد مكانا يؤويه ونحن نحاول كثيرا الإصلاح، وتدخل العديد من أهالى القرية والقرى المجاورة من أجل الإصلاح إلا أن كل تلك المحاولات لم تأتى بنتيجة ومازال وضعه كما هو يبحث عن مكان يأويه.