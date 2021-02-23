وزير الصحة البريطانى: كل شخص له دورا فى تخفيف الإغلاق العام فى البلاد

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، أنه يجب على كل شخص أن يلعب دوره من أجل تلبية الأهداف المحددة لتخفيف الإغلاق العام في البلاد وأن يتحمل كل فرد "مسؤولية شخصية بدل فرض القواعد".

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الصحة البريطانى: نهدف إلى للانتقال إلى تحمل المسؤولية الشخصية بدلا من فرض قواعد التباعد الاجتماعى التى تعرقل طريقة الحياة الطبيعية.

وأوضح وزير الصحة البريطانى أنه بينما أوضح كبير المستشارين العلميين فى بريطانيا، باتريك فالانس، أن الناس لا يزالون بحاجة إلى ارتداء الكمامة هذا الشتاء، فإن الحكومة أرادت التخلص من قوانين التباعد الاجتماعى التى تملى علينا جميعا كيف نعيش حياتنا اليومية.

وتابع وزير الصحة البريطانى: مع الأسف يبدو أن التخلص من هذا المرض بشكل كلي غير وارد، لذلك سيتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش معه، لافتا إلى أن فعالية اللقاحات ضد الطفرة الجديدة من كورونا ستلعب دورا رئيسيا في مراجعة قوانين السفر الدولي، ولكن "إذا لم يعمل اللقاح ضد هذه الطفرات، فسيكون ذلك أكثر صعوبة بكثير".