اليوم السابع
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نائب محافظ القليوبية يحيل مسؤولى التنظيم بالخانكة للتحقيق بسبب مخالفات البناء

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:17 ص
نائب محافظ القليوبية يحيل مسؤولى التنظيم بالخانكة للتحقيق بسبب مخالفات البناء الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، حملة لتفقد سير العمل بمدينة الخانكة، يرافقه العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، حيث تفقد سير العمل بديوان مجلس المدينة، ومتابعة أعمال رفع الاشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق المدينة، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد "حماد"، أنه شملت الجولة المرور على المقاهى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإغلاق المقاهي بدون ترخيص.

وخلال الجولة، تم ضبط أعمال بناء مخالف وتم التحفظ على معدات البناء، وإحالة المسؤولين في إدارة التنظيم إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم في متابعة ورصد المخالفات من المهد.


اخبار القليوبية

نائب محافظ القليوبية

اخبار مصر

مدينة الخانكة

مسؤولى التنظيم بمدينة الخانكة

إحالة للتحقيق

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