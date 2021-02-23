اليوم السابع
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نائب محافظ الإسماعيلية: دفعنا بجميع المعدات لمواجهة الطقس السيئ

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:06 م
نائب محافظ الإسماعيلية: دفعنا بجميع المعدات لمواجهة الطقس السيئ مياه الأمطار - أرشيفية
إبراهيم حسان

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قال المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تضع خطة لتداعيات هذه الظروف الجوية الصعبة، بالتنسيق مع المحليات، وجميع أجهزة المرافق ومديرية الأمن، وتم الدفع بجميع المعدات تحسبا لأى ظروف طارئة.

وأضاف عصام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أنه تم رفع أغلب بؤر الأمطار التى تكونت فى مراكز ومدن الإسماعيلية، فيما تسير حركة المرور بشكل جيد، مؤكدا عدم تلقى أى مشكلات حتى الآن، جراء الطقس السيئ.

وأوضح نائب محافظ الإسماعيلية، أن غرفة العمليات لم ترصد أى مشكلات فى الكهرباء أو أعمدة الإنارة حتى الآن، مبينا أنه تم تخصيص رقم 114 للإبلاغ عن أى مشكلات ناجمة عن الأمطار الغزيرة فى المحافظة.


مياه الأمطار

الامطار الغزيرة

الاسماعيلية

نائب محافظ الاسماعيلية

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