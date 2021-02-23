ميكانيكي يرشد عن مصدر حصوله على أسلحة وذخيرة بدون ترخيص في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد ميكانيكي تم القبض عليه في كرداسة، وبحوزته بندقيتان خرطوش، وعدد من الطلقات، عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

كما اعترف المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة، أنه يخزنها بمسكنه لحين التواصل مع عملائه وبيعها لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق. وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ميكانيكي، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بكرداسة، وضبط بحوزته بندقيتين خرطوش، وذخيرة اعترف بحيازتها للاتجار بها.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار ميكانيكي بالأسلحة النارية بدون ترخيص. عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته بندقيتين خرطوش، و١٥ طلقة، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.