مياه المنشأة السطحية بسوهاج تحصل على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه

سوهاج محمود مقبول

سلم الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه المنشاة السطحية بسوهاج عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب وأضاف أن الاهتمام بخطط سلامة ومأمونية المياه يأتى في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب بالمحافظة.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى ان جارى اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد ممكن من محطات مياه الشرب لرصد كافة المخاطر وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بمحافظة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر انه حضر فعاليات تسليم شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه المنشاة السطحية رئيس قطاع المعامل والجودة وممثلي الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .



