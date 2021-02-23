محافظ سوهاج يكرم لاعبين من ذوى الإعاقة فائزين بالمراكز الأولى ببطولة الجمهورية.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، 16 من لاعبى نادى الإيمان للمعاقين والجهاز الفني الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الذهنية، والإعاقات الحركية عمومي، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في رفع اسم "سوهاج" عالياً بين المحافظات المتنافسة بالبطولة.

ومنح محافظ سوهاج شهادات التقدير، ومكافآت مالية لعدد 10 لاعبين، تقديرا لتفوقهم الرياضي منهم" 7 لاعبين إعاقات حركية عمومي حققوا 5 ميداليات في المركز الأول رمي الرمح، وقذف القرص، ودفع الجلة، و4 ميداليات في المركز الثاني، و 2 ميدالية في المركز الثالث جمهورية، و3 لاعبين إعاقات ذهنية حققوا ميدالية في المركز الثاني، و3 ميداليات في المركز الثالث جمهورية في الوثب الطويل ودفع الجلة، ، كما كرم المحافظ رئيس مجلس إدارة النادي، و 6 من الجهاز الفني للفريق .

وأكد "الفقي"، تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المجالات، خاصة في ظل الاهتمام الكامل بهم من القيادة السياسية، وكافة مؤسسات الدولة لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم وصقل مواهبهم لتحقيق مزيد من النجاحات في كافة المجالات.



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