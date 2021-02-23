محافظ بنى سويف يؤدى واجب العزاء فى وفاة شهيد الواجب

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمدينة ببا، لأداء واجب العزاء فى وفاة شهيد الواجب محمد حسين محمد عبد المنعم أبوزيد، وذلك فى حضور أحمد على عباس عضو مجلس النواب، والمحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا.

وتقدم المحافظ بخالص التعازى لوالد الشهيد بمنزله بمنطقة فابريقة ببا، معربا عن مواساته لأسرة الشهيد البطل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته، والذى جاد بأغلى ما يملك فى سبيل واجبه الوطنى ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن، ومؤكدا على أن مصر لم ولن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء، والتي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفانى والإخلاص والتضحية فى سبيل الوطن صفا واحد خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن جثمان الشهيد قد وصل "أمس" لمسقط رأسه بمدينة ببا، حيث تم تشييع الجنازة، وسط حالة من مشاعر الحزن والألم التى سادت مشيعى الجنازة الذين حرصوا على وداع الشهيد قبل أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بغياضة الشرقية.